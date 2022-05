Lukas Dhont wint ‘Grand Prix’ in Cannes

Onze landgenoot Lukas Dhont heeft de ‘Grand Prix’ gewonnen op het filmfestival van Cannes met zijn film “Close”. Hij moet de prijs delen met “Stars At Noon” van Française Claire.

Dhont was in de runing om de Gouden Palm te winnen. De Britse krant The Guardian wist het al zeker, en ook bij filmkenners klonk vooraf eensgezindheid: Lukas Dhont zou en moest dit jaar de Gouden Palm winnen. Ook The Independent bekroonde de Gentenaar al met vijf sterren. Geen enkele film waarover zo veel ‘buzz’ bestond als over Close. Uiteindelijk werd het dus de ‘Grand Prix’, wat de tweede plaats betekent.

“De selectie telt 21 films. Dat die van mij daar tussen staat, met al die grote regisseurs, vind ik groot, zelfs grotesk. Ik ben ambitieus, maar ben vooral dankbaar om als kleine vis in die grote oceaan te mogen zwemmen”, vertelde Dhont over de nominatie.

Eerder deze week sprak Dhont wel zijn droom om te winnen uit. “Natuurlijk, maar ik wil het moment ook genoeg beleven. Bij Girl heb ik de hele première lang naar de grond gekeken, omdat ik te zenuwachtig was. Ik kon toen niet ten volle genieten. Dus heb ik besloten om dit keer wel het moment te beleven.”

Na de première op donderdagavond werd Close al bekroond met een staande ovatie, die meer dan tien minuten duurde. De film vertelt het verhaal van twee 13-jarige vrienden die door het noodlot worden gescheiden, waarna de ene toenadering zoekt tot de moeder van de andere. Dhont maakte Close onder meer met zijn broer Michiel, die optrad als producent.

Girl

In 2018 nam Lukas Dhont al de Caméra d’Or, de prijs voor beste debuutfilm, mee naar huis voor Girl. Binnen de selectie Un Certain Regard werd hoofdrolspeler Victor Polster uitgeroepen tot beste acteur, en de film kreeg ook de prijs van de internationale filmpers. Girl rijfde daarnaast de Queer Palm binnen.

Belgen in Cannes

De Belgen waren dit jaar sterk vertegenwoordigd in Cannes. Zo maakten ook Tori et Lokita van de gebroeders Dardenne en Otto montagne van Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen kans op de Gouden Palm. Die laatsten wonnen de juryprijs. Adil El Arbi en Bilall Fallah stelden hun nieuwe film Rebel voor, en de Franse film Les pires met acteur Johan Heldenbergh won vrijdag al Un Certain Regard.