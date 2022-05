Gespot tijdens Champions League-finale: kinderen Thibaut Courtois komen papa aanmoedigen, Rafael Nadal neemt dagje verlof van Roland Garros

De Champions League-finale lokt altijd heel wat bekend volk naar het stadion, en dat is voor de clash tussen Liverpool en Real Madrid zaterdagavond niet anders. Onder meer toptennisser Rafael Nadal, die nota bene in Parijs aan de slag is op Roland Garros, werd al gespot: hij moest vandaag niet spelen op het graveltoernooi. Thibaut Courtois kan dan weer op steun van zijn familie kan rekenen, want zoontje Nicolás en dochtertje Adriana zitten in de tribunes.