Pijnlijke beelden voor Champions League-finale: politie reageert met pepperspray en traangas op fans, ook kinderen getroffen

BEKIJK OOK. Drummende Liverpool-fans (velen zonder ticket) zorgen voor uitstel finale Champions League: “Een nachtmerrie”

De UEFA maakte in eerste instantie bekend dat de aftrap, voorzien om 21u00, met een kwartier verlaat werd om veiligheidsredenen. Nog heel wat fans stonden buiten aan te schuiven om het stadion te betreden en de veiligheidsinstanties wilden een stormloop op de toegangen vermijden. Sommige fans trachtten over gesloten stadionpoorten en hekken te kruipen, zo is te zien op fragmenten op sociale media. Niet veel later werd het aftrapuur opnieuw verlaat, tot 21u36.

Op dat moment waren nog steeds niet alle fans in het stadion geraakt. Meer zelfs, er werden verschillende toegangspoorten dichtgedaan en dus stonden een heleboel supporters voor een gesloten poort. Om de toestand niet nog meer uit de hand te laten lopen, gebruikte de Franse politie pepperspray en traansgas. Daarbij werden ook kinderen geraakt...

