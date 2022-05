Charlotte Vandermeersch en Felix Van Groeningen winnen juryprijs in Cannes met “Le otto Montagne”

“Prachtig om te zien dat onze film zo binnenkomt”, reageerden Felix en Charlotte emotioneel bij het in ontvangst nemen van hun award.

De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Paolo Cognetti over een jeugdvriendschap door de jaren heen.

Het is het verhaal van Pietro en Bruno, een jongen uit de stad en een uit de bergen, die vriendschap sluiten als ze elf zijn, met een vergeten stukje Alpen als hun koninkrijk. Hun levens strekken zich uit, ze verliezen elkaar uit het oog. Terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg, trekt Pietro de wereld rond. Een tocht in eenzaamheid en liefde, langs afkomst en bestemming, over vriendschap, leven en dood heen.

