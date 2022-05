In de Vlasstraat in Balendijk is zaterdag rond 20.45 uur een keukenbrand uitgebroken. De brand ontstond door een pan op het vuur. De bewoner kon het vuur zelf grotendeels blussen voordat de brandweer Noord-Limburg ter plaatse was, maar kreeg daarbij wel wat rook binnen. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. siol