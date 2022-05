Natuurhulpcentrum Oudsbergen groeit uit tot Europees centrum voor hulp aan wilde dieren

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen zet zich steeds meer op de Europese kaart door dieren uit het buitenland tijdelijk op te vangen om ze daarna weer in een ander land te herplaatsen. Op dit moment heeft het Natuurhulpcentrum banden met elf Europese landen. In ons land is er nauwelijks plaats voor nieuwe dieren en daarom is het belangrijk dat het dierenopvangcentrum kan rekenen op contacten uit het buitenland. Sil Janssen verwacht binnenkort beren op te vangen die gered zijn uit het oorlogsgebied in Oekraïne.