“Een kille zondag, met namiddag buien”

Afhankelijk van de bewolkingsgraad in de vroege namiddag bereikt de temperatuur een maximum tussen 13 en 15°C. De matige noordwestenwind zal het schraal doen aanvoelen.

Indien het in de nacht naar maandag uitklaart kan de temperatuur naar amper +4°C zakken. In een landelijk gelegen vallei valt dan zelfs wat lichte grondvorst niet uit te sluiten. Dit betekent niet dat we allemaal de vorstgevoelige bloemetjes moeten binnen halen want in de meeste tuinen zal de temperatuur meerdere graden boven het vriespunt blijven.

Vanuit het noorden komt er in het tweede deel van de nacht lage bewolking opzetten waardoor de laagste temperaturen in het zuiden van de provincie verwacht kunnen worden. Onder een bewolkte hemel zou het immers niet kouder worden dan +8°C.

