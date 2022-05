Drummende Liverpool-fans (velen zonder ticket) zorgen voor uitstel finale Champions League: “Een nachtmerrie”

De finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid, zaterdag in het Stade de France in Parijs, zal ruim een halfuur later beginnen dan gepland. Dat hebben de Europese voetbalfederatie UEFA en beide clubs gemeld. Het uitstel komt er omdat talloze fans nog buiten het stadion stonden aan te schuiven. De aftrap zal om 21u36 gegeven worden.

BEKIJK OOK. Pijnlijke beelden voor Champions League-finale: politie reageert met pepperspray en traangas op fans, ook kinderen getroffen

De UEFA maakte eerst bekend dat de aftrap, voorzien om 21u00, met een kwartier verlaat werd om veiligheidsredenen. Later werd dat nog eens uitgesteld tot 21u30, om vervolgens het officiële uur van de aftrap vast te leggen op 21u36. Nog heel wat fans (vooral van Liverpool en velen zonder ticket) staan buiten aan te schuiven om het stadion te betreden en de veiligheidsinstanties willen een stormloop op de toegangen vermijden.

“Een nachtmerrie”, aldus één van de supporters van de Reds, die wél een ticket had voor de finale. “Er zijn verschrikkelijke wachtrijen om tot aan het eerste controlepunt te geraken. Alle supporters zullen nooit binnen geraken aan dit tempo.” Er zouden heel wat fans zonder ticket rondhangen in de buurt van het Stade de France, op videobeelden op sociale media is te zien dat verschillende supporters over gesloten stadionpoorten en hekken proberen te kruipen.

Beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen