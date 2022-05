Geen nieuwe zege voor de Red Dragons: Tsjechië toont zich te sterk en wint makkelijk met 3-0

De Red Dragons zijn zaterdag met een duidelijke 3-0 (26-24, 25-16, 25-12) verloren van Tsjechië (FIVB 30) in hun tweede wedstrijd in de European Golden League in het Tsjechische Kutna Hora.

België (FIVB 26) begon het toernooi woensdag in Aalst met een 3-0 (25-16, 27-25, 25-16) overwinning tegen Letland (FIVB 49). Dit was de eerste wedstrijd van Emanuele Zanini als coach van de Red Dragons, de Italiaan die in januari werd aangesteld.

Tegen Tsjechië liep het een pak moeizamer. De Tsjechen toonde zich bijzonder scherp en straften nagenoeg elk foutje van de Belgen af. In set twee hielden onze nationale volleybalmannen lang stand, maar moesten ze toch na 27-25 het hoofd buigen.

De Belgen spelen hun volgende wedstrijd op woensdag in Tartu tegen Estland (FIVB 48). De Belgen spelen op 5 juni nog eens tegen de Esten en op 8 juni staan ze opnieuw tegenover de Tsjechen, beide in de Lange Munte in Kortrijk. Op 11 juni sluiten ze de campagne af tegen Letland.

Aan het einde van de zes wedstrijden plaatst de beste ploeg uit elk van de drie groepen zich voor de Final Four in Kroatië. De Kroaten zijn automatisch gekwalificeerd, dus als zij hun groep winnen doet de beste runner-up ook mee.