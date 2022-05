Laurens Vanthoor crasht zwaar na contact met zijn broer Dries

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Laurens (31 en Dries Vanthoor (24) raceten meerdere bochten aan een stuk wiel-aan-wiel in een duel om de vierde plaats in de 24 Uur van de Nürburgring. Een wedstrijd die de oudste vorig jaar had gewonnen met de gele Porsche van Manthey Racing, door de fans liefkozend ‘Grello’ genoemd. Ze denderden samen over het Döttinger Höhe maar het ging fout in Tiergarten. Na een licht contact met de Audi van Dries verloor Laurens de controle over het stuur. De auto ging tollen en kwam tot stilstand in de vangrails. De piloot kon ongedeerd uitstappen, maar zal zijn zege van vorig jaar niet overdoen. (mc)