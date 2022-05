Daar is nummer drie! Red Lion Arthur Van Doren kroont zich opnieuw tot kampioen met Bloemendaal

De regerend Nederlands kampioen Bloemendaal van Red Lion Arthur Van Dooren heeft zijn titel verlengd in de Nederlandse hoogste klasse van het hockey. In de finale klopte het Pinoké, de club van Red Lions Alexander Hendrickx en Sebastien Dockier, met 3-0. Voor Bloemendaal is het al de 22e titel.

Arthur Van Dooren en Bloemendaal heeft zijn favorietenrol waargemaakt tegen Pinoké. Bloemendaal, dat de heenwedstrijd al gewonnen had na shoot-outs, toonde zich het meest stressbestendig en won met 3-0 na doelpunten van Bovendeert, Croon en Swaen.

Dankzij de titel is het een absoluut grand cru-jaar geworden voor Bloemendaal. Arthur Van Dooren en co. wonnen eerder dit seizoen al de Euro Hockey League. Toen won het relatief makkelijk van het Duitse Rot Weiss Köln in de finale. Voor Bloemendaal, dat ook vorig jaar kampioen speelde, is het al de 22e titel. Voor Arthur Van Dooren is het al de derde titel, na eerdere titels in 2019 en 2021.