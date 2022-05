Red Lions hebben strafcorners nodig om stug Frankrijk opzij te zetten in de Hockey Pro League

Na een mindere start zijn de Red Lions goed op dreef in de Hockey Pro League. Ze boekten tegen Frankrijk al hun vijfde zege, al was dat niet zonder de nodige moeite. De Red Lions maakten geen bijzonder sterke indruk en wonnen nipt met 2-1 na doelpunten van Cosyns en Charlier op strafcorner.

Met de dubbele confrontatie tegen Frankrijk kregen onze nationale hockeymannen nog eens de kans om hun favorietenrol in de Hockey Pro League nog wat kracht bij te zetten. De Red Lions wouden zich tonen en startten dominant aan de partij.

Toch zorgde dat niet voor veel kansen. Tegen een stugge Franse defensie was het pas wachten tot het tweede kwart voor Tanguy Cosyns de score kon openen op een strafcorner. Ook het tweede Belgische doelpunt was er eentje vanop een strafcorner. Deze keer kon Cédric Charlier de bal binnenknallen.

Klus geklaard, zou je denken. Maar niets was minder waar. Charlet bracht, na een schaarse aanval van de Fransen, toch opnieuw spanning in de partij. Het was bibberen voor de Red Lions, maar uiteindelijk hielden onze nationale hockeymannen toch de voorsprong vast.

Onze nationale hockeymannen vatten voorlopig post op de vijfde plaats in het algemene klassement met 18 punten uit negen wedstrijden.

