Remco Evenepoel schiet zowaar raak in sprint in Noorwegen: “Ik ben verrast, in mijn eerste jaren wist ik dat ik in zo’n sprint altijd laatste zou worden”

Hij heeft het opnieuw klaargespeeld. Nadat Remco Evenepoel in de eerste en derde etappe al won op een hellende aankomst, was hij nu in de vijfde etappe ook de beste. Dat deed hij zowaar in een sprint met een uitgedund groepje: iets dat hem naar eigen zeggen nog niet was overkomen. “Ik ben heel blij, ik denk dat dit in een groepssprint mijn eerste overwinning is”, vertelde de jongeman uit Schepdaal.

LEES OOK. Remco Evenepoel slaat opnieuw toe en wint nu ook razend spannende voorlaatste etappe in Ronde van Noorwegen

“Het was heel gevaarlijk door de sterke wind”, opende Evenepoel zijn analyse. “Onze tactiek was goed, ook al focusten we niet echt op de ritzege. We hadden in de grote kopgroep minstens één mannetje nodig, en wij hadden er twee. Daarna realiseerden we ons dat we in het peloton iemand extra nodig hadden om mij wat te gidsen op het lokale circuit (Rémi Cavagna liet zich uitzakken uit de kopgroep, red.). Alles ging goed, we hadden ook een heel sterke Josef Cerny die bijna de hele tijd alleen op kop reed met die tegenwind.”

Het lokale parcours was volgens Evenepoel veel moeilijker dan dat van de etappe van vrijdag. “Het was heel mooi. We kwamen met zo’n acht man boven op het kleine klimmetje. We aarzelden even, maar ik zag dat er een heel grote groep aankwam. Dan heb ik aangevallen met nog één kilometer te gaan, maar ik wist niet dat er nog iemand voor ons reed (vroege vluchter Ben Healy, red.). Ik dacht dat we hem de ronde voordien al opgeraapt hadden! Ik heb daarvan kunnen profiteren om zo voor de laatste bocht wat te herstellen. Daarna heb ik gewoon gesprint. Ik ben heel blij, ik denk dat dit in een groepssprint mijn eerste overwinning is.” (Lees verder onder de Tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens die sprint was er wel even commotie, want nummer drie Luke Plapp maakte wat misbaar richting Evenepoel. “Ik ging als eerste de laatste bocht in en ging in een rechte lijn. Ik denk dat het een beetje hetzelfde verhaal is als in de Giro gisteren”, legt de renner van Quick Step - Alpha Vinyl uit. “Als je als eerste in de bocht komt, snij je altijd wat af. In de laatste rechte lijn ben ik aan de rechterkant van de weg gebleven. Ik heb met Plapp gepraat en toen ik hem vroeg of ik iets verkeerd heb gedaan, zei hij van niet en dat hij gewoon te laat was om mij in te halen. Ik hoop dat ze me niet diskwalificeren (lacht).”

“Ik ben best verrast, in mijn eerste jaren wist ik dat ik in elke groepssprint laatste zou worden”, vertelde Evenepoel nog. “Maar ik heb meer en meer op mijn sprint getraind en nu loont het. Ik zal nooit een massasprint winnen, maar in een wedstrijd zoals vandaag waar we met een kleine groep naar de finish gaan, denk ik dat ik kan winnen. Het is een ander gevoel om in de sprint te winnen omdat je tot op de lijn vol door moet gaan. Ik kon niet van de laatste kilometer genieten zoals twee dagen geleden.”