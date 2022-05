De roze putsch van BORA in de Giro: zo reed Jai Hindley Richard Carapaz helemaal aan flarden op allerlaatste klim

Het plannetje van BORA - hansgrohe leek perfect te werken. De ploeg had de sterke Lennard Kämna mee in de vlucht van de dag gestuurd, waardoor de Duitser op de steile stroken richting Marmolada een handje kon toesteken. Onder impuls van Kämna loste Carapaz, waarna Hindley zijn jacht op een eerste Giro-eindzege inzette en de renner van INEOS op 1:28 reed.

“De tactiek was om in de ontsnapping mee te gaan”, aldus Kämna na de finish. “Ik ben daar gebleven en wachtte tot op 3,5 kilometer van de streep. Ik heb één keer hard op kop gereden en alles gegeven, en toen loste Carapaz. Ik was wat verrast, maar anderzijds was ik enorm blij. Het was een droomscenario voor ons, alles is perfect uitgedraaid. Het kan niet beter. Ik heb tegen Jai gezegd dat hij het geweldig gedaan heeft, maar hij had zo op de limiet gereden dat hij niets kon zeggen. Ik denk dat hij nog wat tijd nodig heeft om te beseffen wat er gebeurd is (lacht).”