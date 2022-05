Geen vierde ronde voor David Goffin op Roland Garros: Pool Hubert Hurkacz blijkt veel te sterk

David Goffin is uitgeschakeld op Roland Garros. Onze landgenoot moest het in de derde ronde opnemen tegen Hubert Hurkacz, maar de Poolse nummer dertien van de wereld bleek een maatje te groot voor Goffin. Na een spannende eerste set (7-5) verloor Goffin de volgende sets kansloos met 6-2 en 6-1, waardoor hij zijn koffers mag pakken in Parijs.

David Goffin (ATP 48) is zaterdag geen partij gebleken voor de Pool Hubert Hurkacz (ATP 13) in de derde ronde van het grandslamtoernooi van Roland Garros. Hurkacz, trainingspartner van Goffin in Monte Carlo, triomfeerde eenvoudig met 7-5, 6-2 en 6-1 na net geen 1 uur en 50 minuten speeltijd.

Bij 6-5 in de eerste set verloor Goffin zijn opslag op een bijzonder slecht moment, waardoor Hurkacz de eerste set binnen kon halen (7-5). Wie op beterschap had gehoopt in de tweede set, kwam bedrogen uit. De 31-jarige Luikenaar kreeg bij het begin van set twee last van zijn linkerbeen en haalde niet zijn beste niveau. Hurkacz bleef daarentegen zijn beste tennis spelen en haalde ook de tweede set binnen (6-2).

Dat linkerbeen bleef ook in de derde set Goffin parten spelen, maar opgeven stond niet in het woordenboek van onze landgenoot. Goffin harkte zich naar het einde en verloor ook de laatste set kansloos met 6-1. Hurkacz pakt zo revanche voor de verloren partij in Rome enkele weken geleden.

Door de duidelijke nederlaag moet Goffin, de Belgische nummer 1 in het mannentennis, een kruis maken over de achtste finales op het Parijse gravel. Hurkacz wacht bij de laatste zestien een onderonsje met de Noor Casper Ruud (ATP 8) of de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 35).

Het beste resultaat van de Luikenaar op Roland Garros blijft voorlopig een stek in de kwartfinales in de editie van 2016.