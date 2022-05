Geen herhaling van 2020? Carapaz leidt in tijdritten met 7-1, maar Hindley lijkt nu wel safe te zitten voor zijn eerste Giro

1 minuut en 25 seconden, dat is de voorsprong waarmee Jai Hindley de roze trui sinds de rit naar de Passo Fedaia om de schouders heeft. Morgen kent deze Giro zijn einde met een tijdrit van 17 km in Verona. Wat leren de tijdritten waarin beide renners het tegen mekaar opnamen? Wel dat Carapaz de betere is in die discipline, maar dat Hindley nooit veraf was.

In zeven van de acht tijdritten waarin beide renners het tegen mekaar opnamen, was Richard Carapaz de betere van de twee. Alleen in de Vuelta van 2018 kon Hindley het halen, maar Carapaz liet toen meer dan vermoedelijk lopen. Hij finishte die dag op bijna zes minuten van winnaar Froome. Hindley was ruim een minuut sneller.

In alle andere tijdritten was Carapaz de snelste van de twee. Alleen was het verschil slechts één keer groter dan een minuut. In rit 9 van de Giro van 2019 ging Carapaz 2,5 minuut sneller dan Hindley, maar die leek in die proef tegen de chrono dan weer niet voluit gegaan te zijn. Nog opvallend: in 2019 reden de twee al eens een tijdrit van 17 km in Verona tegen mekaar. Daarin moest Hindley maar net de duimen leggen tegen Carapaz met een miniem verschil van zes seconden.

In alle andere onderlinge duels verloor Hindley het doorgaans met seconden. Carapaz is dus op papier de betere tijdrijder van de twee, maar het verschil is niet groot genoeg dat het zondag nog spannend zou mogen worden in Verona. Hindley heeft met andere woorden een serieuze coup gepleegd richting Passo Fedaia en lijkt de eindwinst zo goed als op zak te hebben. Alleen pech of een val kan in principe nog roet in het eten gooien.

© EPA-EFE

Een scenario zoals in 2020 toen Hindley ook aan de slottijdrit begon in het roze en uiteindelijk de trui nog moest afstaan aan Geoghegan Hart, lijkt zich deze keer niet te herhalen. Toen begonnen beide heren met minder dan een seconde verschil in het klassement aan de tijdrit en pakte Geoghegan Hart 39 seconden bonus in de tijdrit.

Vuelta 2018

Rit 1 Proloog van 8 km in Malaga (Winnaar: Rohan Dennis)

88. Richard Carapaz op 0:48

102. Jai Hindley op 0:52

Verschil: 4 seconden in voordeel Carapaz

Rit 16 Tijdrit 32 km in Torrelavega (Winnaar: Chris Froome)

76. Jai Hindley op 4:29

126. Richard Carapaz op 5:47

Verschil: 1:18 in voordeel Hindley

Giro 2019

Rit 1 Proloog van 8 km naar Madonna di San Luca (Winnaar: Primoz Roglic)

14. Richard Carapaz op 0:47

74. Jai Hindley op 1:31

Verschil: 44 seconden in voordeel Carapaz

Rit 9 Tijdrit van 34,8 km naar San Marino (Winnaar: Primoz Roglic)

11. Richard Carapaz op 1:52

52. Jai Hindley op 4:22

Verschil: 2:30 in voordeel Carapaz

Rit 21 Tijdrit van 17 km in Verona (Winnaar: Chad Haga)

36. Richard Carapaz op 1:12

39. Jai Hindley op 1:18

Verschil: 6 seconden in voordeel Carapaz

Ronde van Catalonië 2021

Rit 2 Tijdrit van 18,5 km in Banyoles (Winnaar: Rohan Dennis)

39. Richard Carapaz op 1:20

73. Jai Hindley op 1:52

Verschil: 32 seconden in voordeel Carapaz

Tirreno Adriatico 2022

Rit 1 Tijdrit van 13,9 km in Lido di Camaiore (Winnaar: Filippo Ganna)

20. Richard Carapaz op 0:47

47. Jai Hindley op 1:05

Verschil: 18 seconden in voordeel Carapaz

Giro 2022

Rit 2 Tijdrit van 9 km in Budapest (Winnaar: Simon Yates)

19. Richard Carapaz op 0:28

32. Jai Hindley op 0:34

Verschil: 6 seconden in voordeel Carapaz