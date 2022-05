Opnieuw pech: Niels Pittomvils moet strijd al na drie onderdelen staken op meeting van Götzis

Niels Pittomvils heeft zaterdag zijn tienkamp bij de Hypomeeting in Götzis al na drie onderdelen moeten staken. Hij kampt met een klein probleem aan de kuit.

In Götzis maakte de 29-jarige Pittomvils zijn comeback, nadat hij vorige zomer zijn achillespees scheurde. Hij opende met 11.37 op de 100 meter, 6m94 in het verspringen en 14m94 in het kogelstoten. Daarna voelde hij iets in de kuit en besliste hij om zijn wedstrijd te staken, vooral om geen risico’s te nemen.

Pittomvils is al geplaatst voor het EK atletiek in München in augustus. Zich nog kwalificeren voor het WK in Eugene in juli, wordt lastig.

(belga)