Zizou Bergs kwalificeert zich voor finale op tornooi van Troisdorf

Zizou Bergs (ATP 200) heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de finale van het Challengertoernooi in het Duitse Troisdorf (gravel/45.370 euro). De 22-jarige Limburger stuurde de Rus Roman Safiullin (ATP 147), het derde reekshoofd, huiswaarts met 6-1, 4-6 en 6-3.

In de eindstrijd wordt de tegenstander de Duitser Henri Squire (ATP 342) of de Slovaak Lukas Klein (ATP 327).

De Belgische nummer 2 won vorig jaar drie Challengertitels. Hij was de beste in het Russische Sint-Petersburg (hardcourt), het Franse Rijsel (hardcourt) en het Kazachse Almaty (gravel).

Bergs was ook in het dubbelspel actief in Troisdorf. Samen met Ruben Bemelmans sneuvelde hij in de eerste ronde tegen de Duitser Hendrik Jebens en de Pool Piotr Matuszewski.

(belga)