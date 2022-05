De plek waar het bloedbad plaatsvond: Robb Elementary School in Uvdale, Texas. — © REUTERS

142 keer vuurde Salvador Ramos (18) dinsdag in de Robb Elementary School in het Amerikaanse Uvalde op alles wat bewoog. Meerdere leerlingen smeekten de hulpcentrale om snel politieagenten te sturen. De agenten kwamen, stelden een perimeter in en talmden. Pas na tachtig eindeloze minuten vielen ze de school binnen, met dank aan de conciërge met de juiste sleutels. Een reconstructie.