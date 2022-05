Jai Hindley slaat toe op allerlaatste klim van Giro en lijkt zeker van eindwinst: “Ik ga sterven voor die roze trui morgen”

Het is dan toch nog gebeurd: Richard Carapaz is gekraakt op de voorlaatste dag van de Giro. Op de Passo Fedaia sloeg Jai Hindley genadeloos toe. De 26-jarige Australiër mag voor de tweede keer in zijn carrière in het roze aan de slottijdrit beginnen, en dat met een riante voorsprong van 1’25” op Carapaz. “Toen ik hoorde dat hij loste, heb ik alles gegeven”, vertelde Hindley in een eerste reactie.

Jai Hindley: “Lenny had zijn terugval niet beter kunnen timen”

“Ik wist dat dit de cruciale etappe van deze Giro was, met deze loodzware aankomst. Als je de benen had, kon je hier het verschil maken”, legde Hindley uit. “We hebben geduld gehad en hebben onze lucifers gespaard voor vandaag. Het was perfect. Lenny (Lennard Kämna, red.) zat mee in de ontsnapping en hij had zijn terugval daar niet beter kunnen timen. Zo kreeg ik nog een boost. En toen ik hoorde dat Carapaz loste, heb ik alles gegeven.”

Hindley mag zondag met een voorsprong van 1’25” op Carapaz aan de tijdrit van ruim 17 kilometer: dat lijkt geruststellend, maar zelf wil de Australiër nog de boot afhouden. “Ik weet niet of het genoeg is, we zien wel. Het is altijd moeilijk te zeggen hoe een tijdrit zal gaan op de slotdag van zo’n koers van drie weken. Maar ik zal sterven voor die roze trui morgen.”

Lennard Kämna: “Alles is perfect uitgedraaid”

Vroege vluchter Lennard Kämna, teammaat van Hindley en eerder in deze Giro ook ritwinnaar, speelde een belangrijke rol op de slotklim. “De tactiek was om in de ontsnapping mee te gaan. Ik ben daar gebleven en wachtte tot op 3,5 kilometer van de streep. Ik heb één keer hard op kop gereden en alles gegeven, en toen loste Carapaz”, legt de Duitser uit.

Na de beurt van Kämna kon kopman Hindley naar het roze vliegen. “ Ik was wat verrast dat Carapaz loste, maar anderzijds was ik enorm blij. Het was een droomscenario voor ons, alles is perfect uitgedraaid. Het kan niet beter. Ik heb tegen Jai gezegd dat hij het geweldig gedaan heeft, maar hij had zo op de limiet gereden dat hij niets kon zeggen. Ik denk dat hij nog wat tijd nodig heeft om te beseffen wat er gebeurd is (lacht).”