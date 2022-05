Vermist jongetje (7) duikt na zes uur 20 kilometer verder op: “Het enige wat hij kon zeggen, was mama”

Zes bange uren was een 7-jarig jongetje uit Boom vrijdagavond vermist. Een grote zoekactie van de politie leverde niets op. Tot een alert koppel het kind twintig kilometer van huis ’s avonds laat met zijn fiets opmerkte in Koningshooikt (Lier). Dankzij hun burgerzin en de tussenkomst van de politie kon de jongen veilig en wel worden herenigd met zijn doodongeruste ouders.

Boom, vrijdagnamiddag 17u. Een jongetje van zeven wordt huis verwacht, maar hij komt niet opdagen en hij is ook nergens te vinden. Zijn familie maakt zich grote zorgen en verwittigt de politie, want het kind communiceert moeilijk. De politiezone Rupel trok meteen alle registers op.

“Vanaf het eerste moment was de vermissing voor ons een onrustwekkende verdwijning. Onze mensen zijn meteen met een grote zoekactie gestart, want de eerste uren zijn gouden uren”, zegt Joris Van Camp, woordvoerder van de politie Rupel. Daarbij kreeg het korps de steun van een helikopter en speurhonden van de federale politie.

Truitje van nationale ploeg

De politie stuurde nationaal een signalement uit en Child Focus verspreidde een opsporingsbericht. De organisatie riep het publiek op om uit te kijken naar een jongetje met een normale lichaamsbouw, kort zwart haar en donkere ogen. Het kind droeg ook een geel voetbalshirt van de Belgische voetbalploeg.

“Dat was flashy en viel gelukkig goed op, want het was al donker”, zegt Eveline Andries uit Berchem (Antwerpen). Zij was vrijdagavond samen met haar vriend Erik Courboin op bezoek bij zijn neef Dwayne in Koningshooikt (Lier).

“Toen we wilden wegrijden, merkten we bij het opdraaien van de weg plots het jongetje op. Hij kwam aan het raam van onze auto staan. Mijn vriend vroeg wat er scheelde. We vonden het verdacht dat hij alleen was en enkel een voetbalshirt en een short droeg”, vertelt Eveline.

Noodnummer gealarmeerd

Het was ook al 23u gepasseerd en de Aarschotsesteenweg is een drukke verkeersas. “Het jongetje was moeilijk te verstaan. Het enige wat hij kon zeggen, was mama”, legt Eveline uit. Haar vriend Erik besliste om het noodnummer 112 te alarmeren. Op basis van de gedetailleerde beschrijving wist de centralist meteen hoe laat het was. “De persoon vertelde ons dat het kind werd gezocht. Zelf hadden we het opsporingsbericht nog niet gezien”, zegt Eveline.

Kirsten Butorac, de vriendin van Dwayne, had ondertussen voor een warme jas gezorgd en had het kind iets te drinken gegeven. Nog geen tien minuten later waren patrouilles van de Lierse politie ter plaatse. De inspecteurs hebben zich verder over het jongetje ontfermd. “Hij kreeg een jas van een van de agenten. Zijn fiets stopten ze mee in hun combi”, vertelt Eveline.

De politiemensen van Lier hadden ook hun collega’s van de zone Rupel ingelicht. “Zij zijn het jongetje bij ons in het commissariaat komen oppikken”, zegt Magalie Derboven, woordvoerster van politie Lier. Dankzij de goede zorgen van de twee koppels kon het vermiste jongetje veilig en wel huiswaarts keren. “We zijn opgelucht dat hem niets is overkomen.”