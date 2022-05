Leclerc op pole in de straten van Monaco, Verstappen teleurgesteld met vierde plaats

LEES OOK. Manager van Verstappen wil niet weten van salarisplafond: “Totale idioterie”

Charles Leclerc (Ferrari) legde de lat meteen vrij hoog bij zijn eerste snelle ronde in Q3. Met 1:11.376 was hij 2 tienden sneller dan teammaat Carlos Sainz. Dan volgden de Red Bulls van Sergio Perez en Max Verstappen op 0.253 en 0.290. Het was wachten op de ultieme vliegende rondjes, maar die kwamen er niet. De baan raakte geblokkeerd door een crash van Perez in de laatste bocht voor de tunnel. De Mexicaan verloor de achter kant van zijn bolide en schoof in de vangrails. Sainz kon hem niet ontwijken en maakte dezelfde figuur. Ook de Alpine van Fernando Alonso stond met zijn neus in de vangrails, maar dan in een andere bocht.

De rode vlag kwam uit, waardoor Leclerc en Verstappen hun laatste poging moesten afbreken. Er stond nog 30 seconden op de klok, maar in die tijd raakt niemand nog aan de startlijn.

Het valt nu af te wachten hoe groot de schade is aan de auto’s van Perez en Sainz. Mogelijk schuift Verstappen nog één of twee plaatsen op. Maar het gezicht van de WK-leider stond op onweer. Hij vond nooit het goede ritme op het stratencircuit en raakte evenmin als in de vrije trainingen aan de tijden van teammaat Perez.

Max Verstappen na zijn tegenvallende kwalificaties. — © AP

Kans op regen

Voor Leclerc was dit het tweede jaar op rij dat hij de pole pakte in zijn thuisstad. Vorig jaar kon hij er evenwel niet van profiteren. Omdat hij na zijn snelle ronde nog crashte, was zijn Ferrari beschadigd en kon hij ’s zondags niet starten. “Dit is heel speciaal in mijn eigen Monaco”, glunderde Leclerc. “Ik wist dat het in de auto zat, ik moest het alleen nog doen. Mijn ultieme ronde was ook heel goed. Ik lag al vier tienden voor op mijn vorige ronde, maar ik moest ze afbreken door het incident. Ik hoop dat zondag het droog blijft, want dat maakt alles meer voorspelbaar. Maar het mag ook regenen, ik neem het zoals het komt.”

Carlos Sainz riskeert een straf van de stewards, omdat hij onder gele vlag crashte tegen de auto van Sergio Perez: “Ik zag de gele vlag, ging op de rem en probeerde hem te ontwijken, maar dat lukte niet meer. Jammer dat deze kwalificaties hier weer met een rode vlag eindigen. Maar de auto is verbluffend goed en dat laat het beste verhopen voor morgen”, zei de Spanjaard.

Pech voor Gasly

In het eerste deel van de kwalificatie (Q1) waren Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Nicky Latifi en Zhou Guanyu afgevallen. De sessie werd stilgelegd toen Yuki Tsunoda de vangrails raakte. Bij de herstart, met nog 2”25 op de klok, ontstond een file en vier rijders raakten niet meer tijdig over de startlijn. Gasly was het grootste slachtoffer. De Fransman was in de vrije trainingen nog vijfde.

In Q2 sneuvelden Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo en Mick Schumacher.

