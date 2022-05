Ligt de weg naar de finale van Roland Garros open voor Elise Mertens? Nog maar één vrouw uit de top 10 in vierde ronde na bijltjesdag

De Italiaanse Camila Giorgi (WTA 30) versperde de Wit Russische zaterdagnamiddag de weg naar de achtste finales met 4-6, 6-1 en 6-0. Badosa moest in de tweede set geblesseerd opgeven tegen Veronika Kudermetova (WTA 29).

Titelverdedigster Barbora Krejcikova (WTA 2), Maria Sakkari (WTA 3), Anett Kontaveit (WTA 5), Ons Jabeur (WTA 6), Karolina Pliskova (WTA 8), Danielle Collins (WTA 9) en Garbiñe Muguruza (WTA 10) konden evenmin hun status waarmaken en dropen allemaal reeds af op het Parijse gravel. Deze eeuw werden er nooit zoveel toppers uitgeschakeld voor de 1/8ste finales.

© ISOPIX

De ongenaakbare Poolse nummer één Iga Swiatek is bijgevolg de enige speelsters uit de top 10 die nog meedoet voor toernooiwinst op Roland Garros, het grandslamtoernooi dat ze won in 2020. En het goeie voor Elise Mertens (WTA 32) is dat Swiatek in de andere tabelhelft zit.

Onze landgenote speelt in de vierde ronde tegen het 18de reekshoofd Coca Gauff (WTA 23). Enkel Leyla Fernadez (WTA 18) is net iets hoger geplaatst in de helft van Mertens. De anderen zijn: Jil Teichmann (WTA 24), Amanda Anisomova (WTA 28), Aliaksandra Sasnovich (WTA 47), Martina Trevisan (WTA 59), Sloane Stephens (WTA 64).

Mocht Mertens voorbij Gauff geraken, treft ze de winnares van het duel tussen Teichmann en Stephens in de kwartfinales.