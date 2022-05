Negende geval van apenpokken vastgesteld in België

In België zijn al negen gevallen van besmetting met het apenpokkenvirus vastgesteld. Dat meldt de RTBF zaterdag en wordt aan Belga bevestigd door viroloog Marc Van Ranst.

De allereerste gevallen in ons land waren terug te leiden naar Darklands, een internationaal fetisjfestival voor homomannen, dat begin deze maand in Antwerpen plaatsvond. Het virus verspreidt zich via nauwe contacten tussen mensen.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits meldde woensdag in het parlement dat het aantal mensen dat besmet is met het apenpokkenvirus twee keer per week - op woensdag en vrijdag - gecommuniceerd zal worden.