Vrouw probeert leven van gans te redden na aanval arend... terwijl ze borstvoeding geeft

Cait Oakley uit Brits-Columbia heeft duidelijk een groot hart voor dieren. Zo bewijst deze reddingsactie toen haar gans Frankie in een erg benarde situatie verzeild raakte. Op bewakingsbeelden is te zien hoe het dier plots wordt aangevallen door een grote arend, waarna de Canadese meteen naar buiten stormt. Dat ze op dat ogenblik ook borstvoeding gaf aan haar baby, kon de dame niet deren. “De week voordien verloren we al drie kippen door arenden”, verduidelijkte ze op Tiktok, waar miljoenen kijkers haar daad erg apprecieerden.