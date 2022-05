Medvedev volgt landgenoot Rublev en Sinner vlot naar achtste finales Roland Garros, Swiatek wint 31ste match op rij

Daniil Medvedev (ATP 2) mag zich opmaken voor de achtste finales van het grandslamtoernooi van Roland Garros. De Rus legde zaterdagnamiddag op het gravel in Parijs de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 31) vlot over de knie met 6-2, 6-4 en 6-2.

Bij de laatste zestien neemt eenmalig grandslamwinnaar Medvedev het op tegen de Franse veteraan Gilles Simon (ATP 158) of de Kroaat Marin Cilic (ATP 23). De 37-jarige Simon kreeg een wildcard toegekend van de organisatoren en is bezig aan zijn laatste kunststukje op Roland Garros.

Ook Andrey Rublev (ATP 7), landgenoot van Medvedev, staat in de achtste finales. De Chileen Christian Garin (ATP 37) bood aardig weerwerk, maar moest finaal toch het hoofd buigen met 6-4, 3-6, 6-2 en 7-6 (13/11).

Rublev bekampt in de achtste finales de Italiaan Jannik Sinner (ATP 12), die op zijn beurt afrekende met de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 60) in straight sets: 6-3, 7-6 (8/6) en 6-3. Sinner leidt in de onderlinge confrontaties met 2-1. In 2020 schopten ze het beiden nog tot de kwartfinales in de Franse hoofdstad.

Swiatek boekt 31ste overwinning op rij

Bij de vrouwen heeft nummer één van de wereld Iga Swiatek zaterdagnamiddag ook de achtste finales bereikt. Op het Parijse gravel was de Poolse te sterk voor haar Montenegrijnse opponente Danka Kovinic (WTA 95) met 6-3 en 7-5 na 1 uur en 31 minuten spelen.

Swiatek, die aan een imponerende reeks bezig is van 31 opeenvolgende overwinningen, treft bij de laatste zestien de winnares van het duel tussen de Chinese Qinwen Zheng (WTA 74) en de Française Alizée Cornet (WTA 40). Zheng schakelde in de eerste ronde onze landgenote Maryna Zanevska (WTA 62) uit.

In 2020 schreef Swiatek Roland Garros al een keer op haar naam. Het is voorlopig haar enige grandslamtitel.