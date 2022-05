Yanina Wickmayer haalt in ITF-toernooi van Netanya eerste finale sinds bevalling

Yanina Wickmayer heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ITF-toernooi in het Israëlische Netanya (hard/25.000 dollar). In de halve finale ging thuisspeelster Shavit Kimchi (WTA 531) met 6-3 en 6-3 voor de bijl.

In de finale kruist Wickmayer de degens met de Australische Priscilla Hon (WTA 240), het tweede reekshoofd in Israël. Zij nam zelf de maat van de Roemeense Elena-Teodora Cadar (WTA 537) na twee tiebreaks.

De inmiddels 32-jarige Wickmayer, 554e op de ITF-ranking, wipte in de eerste ronde al het Georgische eerste reekshoofd Mariam Bolkvadze (WTA 159).

Sinds haar terugkeer in februari na haar bevalling is Wickmayer, gewezen nummer twaalf van de wereld, actief op het ITF-circuit. Het is haar eerste finale na haar comeback.