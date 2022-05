Voormalig wielrenner Stig Broeckx wordt eind dit jaar voor het eerst papa

Broeckx viel in de Baloise Belgium Tour van 2016 bijzonder zwaar. De renner lag wekenlang in coma met ernstige hersenschade en moest jarenlang revalideren. In oktober 2020 kondigde hij aan dat hij met zijn vriendin Marlies in het huwelijksbootje ging treden.

