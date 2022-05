Omstreden kardinaal Angelo Sodano (94) overleden

Kardinaal Angelo Sodano is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de Heilige Stoel zaterdag. Sodano gold jarenlang als een van de machtigste figuren binnen het Vaticaan.

De Italiaan was van 1991 tot 2006 onder paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI staatssecretaris, en daarmee de belangrijkste diplomaat binnen het Vaticaan. De staatssecretaris, ook wel eens als premier omschreven, geldt als de nummer twee binnen de Katholieke Kerk.

In 2005 werd hij deken van het College van Kardinalen en dit tot 2019. Voor zijn carrière binnen de muren van het Vaticaan was hij jarenlang gezant voor de paus in Zuid-Amerika.

Sodano was een omstreden figuur, niet alleen wegens zijn inschikkelijke houding tegenover het militair regime van de Chileense dictator Augusto Pinochet. Hij zou, volgens het tijdschrift National Catholic Reporter, ook Marcial Maciel Degollado de hand boven het hoofd hebben gehouden. Die Mexicaanse priester en oprichter van de priestercongregatie van de Legionairs van Christus wordt beticht van seksueel misbruik van kinderen en seminaristen.