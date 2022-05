Sergio Perez zet Red Bull bovenaan in laatste vrije training in Monaco

Sergio Perez klokte de snelste tijd in de laatste vrije training in Monaco. Goed nieuws voor Max Verstappen, zijn teammaat die met dezelfde Red Bull rijdt. De kwalificaties beginnen om 16 uur.

Sergio Perez. — © ISOPIX

Ferraririjder Charles Leclerc was vrijdag het snelst in beide sessies, maar zaterdag moest hij 41 duizendsten toegeven op de Mexicaan Sergio Perez. Derde was Carlos Sainz in de tweede Ferrari, dan volgde Max Verstappen in de tweede Red Bull op 4 tienden van zijn ploegmaat.

Lewis Hamilton en George Russell waren pas zevende en negende voor Mercedes.

Lance Stroll had een bewogen sessie, die uiteindelijk eindigde in de muur aan het zwembad.

Een hoop rijders staan ‘under investigation’ omdat ze collega’s hinderden in hun snelle ronde op het smalle stratencircuit. Daarbij Stroll, Zhou Guanyu en Perez. (mc)

(Vrije training 3)