Moeder moet snel ingrijpen wanneer haar dochter een beer in tuin opmerkt… en ernaartoe loopt — © Storyful via Reuters

Samantha Martin moest onlangs haar dochter Juniper snel in veiligheid brengen. Toen de kleuter uit het Amerikaanse Redmond even naar buiten wandelde, merkte ze in de tuin een beer op. In al haar enthousiasme besefte ze niet dat ze mogelijk in gevaar was en rende ze richting het dier.