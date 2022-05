Union gaat vol voor Karel Geraerts als opvolger van Mazzu

Als Felice Mazzu naar Anderlecht gaat – en dat is de verwachting -, dan wil Union diens assistent Karel Geraerts (40) aanstellen als nieuwe T1. De gesprekken lopen.

Union houdt stilaan geen rekening meer met een verlengd verblijf van Felice Mazzu als coach in het Dudenpark. De club maakt dan ook werk van de opvolging. De topkandidaat is Karel Geraerts, die de assistent van Mazzu is. Mazzu wil hem graag meenemen naar Anderlecht, maar Geraerts heeft wel oren naar een avontuur als T1. De gesprekken lopen, maar veel zal afhangen van de uiteindelijke beslissing van Mazzu. Wat als hij toch nog zijn staart zou intrekken? Dat wordt evenwel niet verwacht.

Karel Geraerts is een oud-speler van onder meer Club Brugge en Standard. Hij was twintig keer Rode Duivel.