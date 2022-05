24-jarige snelheidsduivel onder invloed van marihuana knalt bijna tegen politiecombi

Op de Alden Biesensingel in Bilzen is een 24-jarige jongeman uit Riemst donderdagavond bijna tegen een politiecombi gereden. Hij haalde maar liefst 168 km/uur en bleek onder invloed van marihuana.

Een patrouillerende ploeg van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst merkte donderdagavond hoe de auto met zeer hoge snelheid over de Alden Biesensingel stoof. De agenten konden maar net een aanrijding voorkomen. De bestuurder werd aan de kant gezet en gaf toe dat hij 168 km/uur op zijn teller had gezien, terwijl er maar een snelheidslimiet van 90 km/uur geldt. De dashcam en het radarverklikkersysteem van de twintiger uit Riemst werden in beslag genomen voor nazicht.

De Riemstenaar testte negatief op een alcoholtest, maar een speekseltest bleek wel positief voor marihuana. In zijn wagen had hij ook een gebruikershoeveelheid marihuana bij, die hij naar eigen zeggen net had gekocht in Nederland. De drugs werden in beslag genomen. Het rijbewijs van de man werd voor 15 dagen ingetrokken en hij mag het later gaan uitleggen bij de politierechter.

Een halfuur voor de onderschepping speelde een andere bestuurder al zijn rijbewijs voor 8 dagen kwijt, omdat hij zijn gsm gebruikte tijdens het rijden. Hij kreeg ook een boete van 174 euro. De actie van het parket tegen gsm-gebruik in het verkeer loopt nog tot 12 juni. siol