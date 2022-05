Sterke start van Team Antwerp in Manila

De eerste wedstrijd in poule B bracht voor Team Antwerp een 19-15 overwinning tegen het Australische Melbourne. Het was Raf Bogaerts die de Antwerpenaren op sleeptouw nam. Later op de dag werkt Team Antwerp op de World Tour in de Filipijnse hoofdstad Manila de tweede groepswedstrijd in poule B en tegen Sansar MMC Energy (Mongolië) af. Bij winst gaat het als groepswinnaar naar de kwartfinales (zondag). Team Antwerp is aan een Aziatische tournee bezig. Twee weken geleden werden ze derde op de World Tour in het Japanse Utsunomiya en vorige week vijfde op de Challenger in Ulaanbaatar (Mongolië). De prijzenpot in Manilla is ook weer best pittig. 40.000 dollar voor de winnaar, 30.000 dollar voor de nummer 2, 22.000 dollar voor wie derde eindigt. Nummer zes krijgt nog steeds 4.000 dollar.