Thibaut Courtois en Eden Hazard kunnen op gelijke hoogte komen met Divock Origi

Divock Origi zal er zaterdagavond in Parijs niet bij zijn in de finale van de Champions League. De Liverpool-aanvaller kampt met een spierblessure. Aan de overkant rekent Real Madrid op sluitstuk Thibaut Courtois. Eden Hazard zal hoogstwaarschijnlijk op de bank postvatten. Courtois en Hazard kunnen bij winst naast Divock Origi komen met één eindzege in de Champions League.

Origi was in 2019 de grote held van Liverpool met een goal in de gewonnen finale tegen Tottenham (2-0). Thibaut Courtois miste in 2014 zijn afspraak met de geschiedenis in de verloren finale met Atlético tegen Real Madrid.

Zowel Courtois als Hazard wonnen wel al de Europa League. Courtois deed dat in 2012 met Atlético Madrid, Hazard in 2019 met Chelsea.

De Rode Duivels staan in de finale van het kampioenenbal voorlopig meestal aan de verkeerde kant. Kevin De Bruyne verloor vorig jaar nog de finale met Manchester City van Chelsea. In 2016 moest Yannick Carrasco met Atlético Madrid, ondanks een doelpunt, het onderspit delven tegen Real Madrid. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld stonden bij Tottenham in 2019 in het verliezende kamp tegen Liverpool. Alderweireld had eerder, aan de zijde van Courtois bij Atlético, ook al de finale van 2014 verloren.

Naast Origi zijn Eric Gerets (met PSV in 1988) en Daniel Van Buyten (met Bayern in 2013) de enige Belgische spelers die de Europacup I/Champions League al wonnen. Van Buyten speelde wel niet mee in de gewonnen finale tegen Dortmund, maar deed dat wel geregeld in de Europese campagne.

Thomas Vermaelen (met Barcelona in 2015) en Simon Mignolet (met Liverpool in 2019) kunnen ook een Champions League-titel op hun palmares schrijven, maar speelden in het hele Europese seizoen geen enkele minuut. Raymond Goethals won als enige Belgische coach de Beker met de Grote Oren. Hij deed dat met Olympique Marseille in 1993.

Overzicht Belgen in Europese finales met buitenlandse clubs:

Winnaars:

Europacup I/Champions League:

1988: Eric Gerets (PSV Eindhoven/Ned)

2013: Daniel Van Buyten (Bayern München/Dui) *

2015: Thomas Vermaelen (FC Barcelone/Spa) *

2019: Divock Origi (Liverpool/Eng) + 1 goal

2019: Simon Mignolet (Liverpool/Eng) *

UEFA Cup/Europa League:

1997: Marc Wilmots (Schalke 04/Dui)

2002: Pieter Collen (Feyenoord/Ned) *

2008: Nicolas Lombaerts (Zenit Sint-Petersburg/Rus) *

2012: Thibaut Courtois (Atletico Madrid/Spa)

2013: Eden Hazard (Chelsea/Eng) *

2017: Marouane Fellaini (Manchester United/Eng)

2019: Eden Hazard (Chelsea/Eng)

Beker der Bekerwinnaars:

1993: Georges Grün (Parma/Ita)

Verliezende finalisten:

Europacup I/Champions League:

1987: Jean-Marie Pfaff (Bayern München/Dui)

2010 en 2012: Daniel Van Buyten (Bayern München/Dui)

2014: Thibaut Courtois en Toby Alderweireld (Atletico Madrid/Spa)

2016: Yannick Carrasco (Atletico Madrid/Spa) + 1 goal

2018: Simon Mignolet (Liverpool/Eng) *

2019: Jan Vertonghen (Tottenham/Eng)

2019: Toby Alderweireld (Tottenham/Eng)

2021: Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng)

UEFA Cup/Europa League:

1992: Enzo Scifo (Torino/Ita)

1995: Georges Grün (Parma/Ita) *

2003: Joos Valgaeren (Celtic Glasgow/Sch)

2016: Simon Mignolet, Divock Origi en Christian Benteke (Liverpool/Eng)

2020: Romelu Lukaku (Inter Milaan/Ita)

Conference League:

2022: Cyriel Dessers (Feyenoord/Ned)

*: speelden niet in de finale

(belga)