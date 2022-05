Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt neem aanvaller Hauge definitief over van Milan

Eintracht Frankfurt, dat vorige week de Europa League won, heeft huurling Jens Petter Hauge definitief overgenomen van AC Milan. De 22-jarige vleugelaanvaller ondertekende een contract voor vier seizoenen.

Frankfurt nam Hauge in augustus vorig jaar op huurbasis over van Milan. Daar had hij nog een overeenkomst lopen tot juni 2025. Zijn periode aan de oevers van de Main werd een succes met 38 officiële duels. Daarin kwam hij tot drie goals en twee assists. Frankfurt lichtte daarom de aankoopoptie.

Hauge speelde als invaller nog 50 minuten mee in de na strafschoppen gewonnen Europa League-finale van vorige week woensdag tegen Rangers (1-1 na pen. 6-5). Door de eindzege in de Europa League is de nummer elf uit de Bundesliga volgend jaar zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League.

AC Milan had Hauge twee jaar geleden overgenomen van het Noorse Bodø Glimt. De Noor maakte voor de Rossoneri in achttien wedstrijden in de Serie A twee doelpunten. Zonder Hauge kroonde Milan zich dit seizoen voor het eerst in elf jaar tot landskampioen van Italië.

(belga)