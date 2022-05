Amerikaanse dominee in volle kerk beschuldigd van seksueel misbruik van tienermeisje: “Ik was 16 toen je me ontmaagde”

In het Amerikaanse Warsaw, in de staat Indiana, is een dominee publiekelijk beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige. Het slachtoffer in kwestie, nu een vrouw van 43, vertelde over de feiten in een volle kerk. De confrontatie is integraal gefilmd en staat op Facebook, en leidde intussen ook tot het openen van een onderzoek door het parket.

Het was een opmerkelijke kerkdienst afgelopen week in de New Life Christian Church and World Outreach in Warsaw, in de staat Indiana. Op het einde van de reguliere kerkdienst nam de lokale dominee, de 65-jarige John B. Lowe II, opnieuw het woord om een bekentenis te doen. “Ik heb overspel gepleegd, bijna twintig jaar geleden”, vertelde hij. “Ik wil nu duidelijk zijn en zeggen dat ik toen een fout heb gemaakt.”

“Ik heb gezondigd”

De dominee besefte naar eigen zeggen goed waar hij destijds mee bezig was. “Ik had geen probleem, het was geen affaire, het was geen verkeerde inschatting”, ging hij verder. “Het was een zonde. Ik heb gezondigd. Ik moet het nu zeggen en jullie verdienen het om dit te horen van me.”

De dominee vroeg zijn kerkgemeenschap vervolgens om hem te vergeven voor zijn zonde. En voor de “diepe wonde” die hij had veroorzaakt. Lowe benadrukte ook dat hij geen geldige reden had om zo lang te wachten met zijn verklaring. “Mocht ik terug kunnen in de tijd, zou het nooit opnieuw gebeuren”, zei hij vanop het kerkpodium. “Aan mijn vrouw en familie, die ik diep heb gekwetst, heb ik mijn zonde beleden. Ze hebben me genadig vergeven en hun liefde voor me uitgedrukt.”

John Lowe II vertelde vervolgens dat hij niet langer deel zal uitmaken van de kerkdienst. De publieke biecht werd in eerste instantie goed ontvangen. Er volgde zelfs een staande ovatie bij de kerkgangers. Het was op dat moment dat een vrouw en haar echtgenoot naar het podium stapten om zelf het woord te nemen.

Halve waarheid

“Ik heb 27 jaar in een gevangenis geleefd”, riep Bobi Gephart (43) door de microfoon. “Het was geen twintig jaar geleden, zoals je het nu zegt. Ik was amper 16 jaar oud toen je me ontmaagdde op de vloer van jouw kantoor. Ik leefde sindsdien in een gevangenis van leugens en pijn. Ik loog om de familie Lowe te beschermen. Ik dacht van mezelf dat ik een vreselijk persoon was en had zelfmoordgedachten, niet beseffend wat me werkelijk was aangedaan.”

Het seksuele misbruik ging volgens Gephart jaren door. Pas toen ze haar huidige echtgenoot leerde kennen, tegen wie ze de waarheid vertelde, stopte het. “De kerk moet de waarheid weten”, vervolgde ze haar verhaal. “Deze kerk is op leugens gebouwd, het moet stoppen. Je hebt dingen met mijn tienerlichaam gedaan die nooit hadden mogen gebeuren. Jij bent hier niet het slachtoffer, een gedeeltelijke waarheid is niet de volledige waarheid.”

Bobbi Gephart getuigde over het misbruik, ook haar echtgenoot nam het woord — © Facebook

Broer als getuige

Gephart vertelde dat ze nu naar buiten komt met haar verhaal omdat haar broer twee weken geleden over de feiten begon. Hij zou ooit getuige geweest zijn van het misbruik. “Hij confronteerde me met het feit dat hij ooit gezien had hoe ik in bed lag met de dominee, met enkel mijn T-shirt en ondergoed nog aan. Dat had hem kennelijk nooit losgelaten.”

Ook haar man richtte zich persoonlijk tot de dominee. “Het is niet alleen overspel. Het is van een ander niveau als het om een tiener gaat. Ik laat deze man niet zo over mijn vrouw praten. Het gebeurde negen jaar lang en daar moet je verantwoordelijk voor worden gehouden.”

De volledige conversatie in een volle kerk werd gefilmd en de video van bijna 15 minuten werd ook op Facebook gepost. Op de beelden is te zien hoe het publiek na de getuigenis van de vrouw begint te roepen naar de dominee. “Hoe oud was ze? Dat heb je niet verteld”, klinkt het bij een kerkgangster.

“Sinds maandag 23 mei 2022 heeft Pastor John B. Lowe II zijn ontslag aangeboden bij New Life Christian Church en World Outreach”, kondigde de kerk later aan in een verklaring. Ondertussen onderzoekt het parket van Kosciusko County de zaak. Tot nu toe is er geen officiële aanklacht ingediend tegen de voormalige dominee.