Vrouw van Boris Becker: “Onze zoon vertellen dat papa de cel in moest is één van de ergste dingen die ik ooit heb moeten doen”

“We vertelden het hem in zijn speelkamer, waar hij zich op zijn gemak voelt”, vertelt Lilly Becker in een interview met The Daily Mail. “Het was één van de ergste dingen die ik ooit heb moeten doen. Ik zal nooit vergeten hoe zijn blauwe ogen - blauw zoals die van Boris’ - maar van links naar rechts bleven schieten. Hij kon het maar niet begrijpen. De uitspraak was op een vrijdag geweest en hij had zijn vader donderdag nog gezien. Dus hij zei: maar… ik heb hem net nog gezien.”

De Nederlandse had vooraf een vriendin gebeld die in een kinderdagverblijf werkte om een manier te vinden om de boodschap niet al te bruusk te brengen voor Amadeus. Van de rechtszaak was hun zoontje tot dan niet op de hoogte: volgens Lilly Becker had “niemand ooit verwacht” dat haar man effectief veroordeeld zou worden. “Boris heeft dit gedaan en ik ben degene die achterblijft met de rotzooi. Het zijn altijd de vrouwen die daarvoor moeten zorgen”, zegt ze.

Lilly Becker verraste begin deze maand nog door te zeggen dat ze nog steeds getrouwd is met Boris, hoewel het koppel al vier jaar uiteen is en algemeen aangenomen werd dat ze gescheiden zijn. Haar man heeft met Lilian de Carvalho Monteiro intussen ook al een tijdlang een nieuwe partner. Boris Becker werd in april veroordeeld tot tweeëneenhalf jaar gevangenisstraf voor financiële fraude.