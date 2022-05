Oostende blijft heersen in het Belgische basketbal

Het doek over het Belgisch luik in de eerste editie van de BNXT League is gevallen. Oostende won op het parket van Kangoeroes Mechelen de vierde wedstrijd van de Belgische finale van de play-offs, heeft een beslissende 3-1 stand op zak en veroverde dus een elfde opeenvolgende titel en de 23ste in de clubgeschiedenis. De West-Vlamingen blijven het Belgische basketbal in de competitie domineren. De laatste vier jaar won het wel maar één keer de dubbel. Dit seizoen ging de Beker van België naar Limburg United. Vraag is nu wanneer een Belgische club de titel van de kustploeg afsnoept?

Het blijft onwezenlijk: voor de elfde keer op een rij is Oostende Belgisch kampioen! Voor de elfde keer is dat met Dario Gjergja als coach en Dusan Djordjevic. De 39-jarige Servische guard kwam in de play-offs met een voetblessure niet in actie. Ondanks het gemis van de generaal stoomde Oostende in play-offs lekker door naar winst. Een sweep (3-0) in de halve finale tegen Bergen en 3-1 na een beklijvende en intense finale versus Kangoeroes Mechelen. Het zegt enerzijds veel over de sterkte van Oostende en anderzijds over de zwakte van de Belgische opponenten. Enkel in de Beker van België en op neutraal terrein lijkt de kustploeg kwetsbaar. In de eerste BNXT League campagne was het ongenaakbaar en realiseerde een 18 op 18. In de Elite Gold (8 op 10 ) verloor het wel tweemaal van Nederlandse ploegen.

De dominantie van Oostende kent enkele factoren. De voorbije elf jaar was de recrutering richting Amerikanen of spelers uit de Balkan indrukwekkend. Ook dit seizoen fonkelden met Phil Booth en Levi Randolph twee sterke Amerikanen op het parket, zorgde de Fin Mikael Jantunen voor jong enthousiasme en kwam de Nederlandse guard Keye van der vuurst tot volledige ontbolstering. De Ghanese center Amida Brimah en Demitrius Conger waren, zoals elk jaar, als transfer tijdens het seizoen weer een voltreffer. Ook Belgisch kan talent bij Oostende zich profileren. Naast de ervaring van Pierre-Antoine Gillet en Olivier Troisfontaines ontwikkelden Servaas Buysschaert en Haris Bratanovic zich tot volwaardige eersteklassers. Simon Buysse, Salim Kediambiko en Xander Pintelon trappelen volg ongeduld in de wachtkamer. De kracht van coach Dario Gjergja dat hij een selectie met een dubbele bezetting kan blijven charmeren, challengen en pushen richting prijzen. De kustploeg heeft wel het grootste spelersbudget. Er is echter een visie nodig om de indrukwekkende prijzenkast steeds verder op te smukken. Sinds de komst van Dario Gjergja leverde dat al elf titels en zeven triomfen in de Belgische Cup op. Enkel Europees en in de Champions League was er te weinig succes. In de zes edities geraakte Oostende nooit in de kwartfinale. Daar ligt voor de kustploeg nog een geweldige uitdaging. Of staat er de komende jaren (Antwerp Giants, Bergen, Kangoeroes Mechelen, …) eindelijk eens een constante Belgische challenger voor Oostende op? Na de Belgische titel richt de West-Vlaamse basketbaltrots zich vanaf volgende week op de BNXT play-offs. Als Belgisch kampioen zit het rechtstreeks in de halve finale. De eerste kampioen worden van deze nieuwe competitie flikkert uiteraard op de bucketlist van Oostende.