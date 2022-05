Hulpverlener komt ter plaatse na schietpartij Texas en ontdekt dat zijn dochter slachtoffer is

De schietpartij in een basisschool in Uvalde (Texas) zindert na in de Verenigde Staten. De Amerikaanse hulpverlener, Angel Garza, verloor zijn dochtertje Amerie (10) en vertelt op nieuwszender CNN het hartverscheurende verhaal hoe hij dat ter plaatse te weten kwam. “Ze probeerde de hulpdiensten nog te verwittigen, ik denk dat hij haar toen neerschoot.”

“Ik kwam een meisje tegen dat van kop tot teen onder het bloed zat”, zegt Angel Garza die als hulpverlener ter plaatse kwam om te helpen na de schietpartij in Uvalde.

Garza vroeg of ze gewond was. “Ze zei heel paniekerig dat zij wel oké was, maar dat haar beste vriendin was neergeschoten.”

Toen de hulpverlener achter de naam vroeg van het meisje dat was neergeschoten, stortte zijn wereld in. De beste vriendin waar het meisje het over had, was zijn dochter Amerie.

“Ze was zo lief, ze deed niets verkeerd en luisterde altijd naar haar ouders. Ze was creatief en maakte regelmatig knutselwerkjes voor ons. Ze zat nooit in de problemen op school. Ik wil gewoon weten waarom”, vertelt de geëmotioneerde vader.

“Amerie was de grote zus van onze 3-jarige zoon Zayne. Hij vroeg elke ochtend naar zijn grote zus als hij wakker werd. We hebben hem gezegd dat zijn zus niet langer bij ons is en natuurlijk huilde hij alleen maar.”

Amerie vierde net haar tiende verjaardag samen met haar familie. “We hadden haar een gsm gegeven voor haar verjaardag, dat wilde ze al zo lang.”

“Twee klasgenootjes vertelden me dat ze de politie probeerde te bellen. Ik denk dat hij haar toen neerschoot”, zegt Garza, terwijl hij een foto van zijn dochter omhoog houdt. “Hoe kun je naar haar kijken en haar zomaar neerschieten?”