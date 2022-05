Donald Trump over schietpartij Texas: “Het bestaan van kwaad is een van de beste redenen om burgers te bewapenen”

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft vrijdag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de wapenlobby NRA in Texas opgeroepen om burgers te bewapenen in de strijd tegen het kwaad in de maatschappij. Dat zei hij naar aanleiding van de schietpartij van woensdag in Uvalde, Texas, waarbij 21 mensen omkwamen, onder wie 19 kinderen.

“Zelfs al zouden alle redelijke burgers hun wapens opgeven, criminelen zouden dat nooit doen”, zegt Trump. “Er zullen altijd zieke en demonische geesten zijn die onschuldige mensen willen pijn doen en het kwaad willen zien winnen van het goede.”

Dat kwaad is volgens Trump - en met hem de wapenlobby - dan ook geen reden om burgers die de wetten volgen en die met wapens om kunnen gaan en zo veel mensen kunnen redden, te ontwapenen. “Het bestaan van dat kwaad is net de reden om mensen wél te bewapenen.”

Trump beschuldigde zijn opvolger Joe Biden en de Democraten er tijdens zijn toespraak ook van “de tranen van de rouwende families” politiek te gebruiken om strengere wapenwetten door te voeren. Zelf noemde Trump ook de namen van de 21 slachtoffers tijdens zijn speech.

Leerkrachten bewapenen

Volgens de Republikeinen moet het aantal wapens niet verminderd worden, maar moeten mentale problemen beter worden aangepakt. Daarop hamerde Trump vrijdag ook: de VS moeten “de aanpak van mentale gezondheid drastisch veranderen”. Het moet bijvoorbeeld gemakkelijker worden om “gestoorde mensen” op te pakken, aldus Trump, die de dader van de schietpartij een “oncontroleerbare zot” noemde die “in de hel zal branden”.

Trump riep ook op om scholen beter te beschermen, door sterke afsluitingen en metaaldetectoren, en door leerkrachten te bewapenen en bewapende bewakers te zetten in elke school.

En in plaats van miljoenen dollars naar Oekraïne te sturen, zouden de VS “er beter alles aan doen wat ze kunnen om onze thuis veilig te houden”, zei Trump. “We hebben duizenden miljarden uitgegeven in Irak en Afghanistan, en we hebben er niets voor teruggekregen. Voor we de rest van de wereld opbouwen, zouden we best eerst veilige scholen bouwen in onze eigen natie.”

“Goede mannen met wapens”

Ook senator Ted Cruz nam het woord tijdens de NRA-conventie. Volgens hem zou het verminderen van het aantal wapens leiden tot meer criminaliteit. “Veel meer alleenstaande moeders zouden worden aangevallen, verkracht of vermoord in de metro”, zei hij. “Wat slechte mannen met wapens wel stopt, zijn goede mannen met wapens.”

Buiten het conventiecentrum zijn enkele honderden mensen bijeengekomen om te protesteren tegen de NRA. Ze hebben volgens de media borden bij met “NRA doodt kinderen” en “bescherm kinderen, geen wapens”, en dragen kruisen en foto’s van de slachtoffers van de schietpartij zowat 450 kilometer verder.