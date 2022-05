Het stikstofakkoord van de Vlaamse regering beroert al maanden de gemoederen. Vooral over de 41 ‘rode bedrijven’ die tegen 2025 verplicht moeten sluiten staan Open VLD, CD&V en N-VA lijnrecht tegenover elkaar. Voor het eerst is er nu zicht in welke gemeenten de rode bedrijven liggen. Al is het niet uitgesloten dat er nog iets wijzigt aan de rode lijst.