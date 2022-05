Thomas Pieters sluipt top 20 binnen in Dutch Open

Met een tweede ronde in 71 slagen, één onder par, heeft Thomas Pieters vrijdag in Cromvoirt twee plaatsen winst geboekt op het Dutch Open golftoernooi. Het bracht hem op een negentiende plaats.

De voormalige KLM Open winnaar stond er halfweg na na een birdie en drie bogeys niet goed voor, maar putte op zijn laatste negen holes nog drie birdies weg, waarvan twee op de laatste twee holes. “Vandaag was het echt knokken om een goede ronde te spelen”, verklaarde de 30-jarige Antwerpenaar. “Op de achtste en negende hole deed ik twee mindere slagen en lag de bal op een moeilijke plaats. Ik ben vooral blij dat ik nog een ronde onder par aflever.”

Pieters telt in de tussenstand zes slagen meer dan de Portugees Ricardo Gouveia, die alleen de leiding waarneemt en een slag voorsprong telt op de Chinees Li Hoatongi, die met een ronde van 63 slagen de beste prestatie van de dag neerzette.

Thomas Detry redde het niet. De 29-jarige Brusselaar kwam voor de tweede opeenvolgende dag rond in 72 slagen, par. Na twee birdies leek hij alsnog de cut te gaan halen, maar dan volgden drie bogeys, met daatussen wel nog een birdie. Hij eindigde op de 66e plaats en telde één slag te veel om er tijdens het weekend nog bij te zijn “De omstandigheden waren moeilijk, maar dat is voor iedereen zo”, reageerde Detry. “Op de tweede hole deed ik echt een heel slechte slag en dat was wel even balen. Mijn doelen blijven een toernooi winnen en naar de top vijftig van de wereldranking klimmen.”(belga)