Karista wint ‘The Voice Kids’: “Podium is mijn tweede thuis”

Op haar elfde deed ze mee aan Belgium‘s Got Talent, maar strandde ze in de studioshows. Nu schoot Karista Khan (14) uit Deurne wel de hoofdvogel af: eindwinst in The Voice Kids levert haar een studiebeurs en een single op.

Twee vriendinnen had ze stiekem ingelicht, maar voor alle andere mensen in haar naaste kring liep Karista al een maand met het geheim rond. Want zíj had The Voice Kids gewonnen. “Héél raar”, lacht ze. “Iedereen stelde me vragen of wenste me succes, terwijl alles al was ingeblikt.”

In de finale maakte Karista indruk met het nummer Joyful joyful. “Er was meer stress dan tijdens de voorrondes. Ik had mezelf ingeprent dat ik me hard moest inleven in het liedje. Dat ging prima. Het was mijn beste optreden. Nochtans is het geen makkelijk nummer, omdat het ritme in het begin lastig is om te volgen.”

Tweede thuis

Haar parcours was niet vlekkeloos. Julia van K3 vond de blind audition niet honderd procent goed gezongen, omdat Karista op het podium een hele show gaf. “Ik vond dat ze gelijk had. Maar in de muziekwereld gaat het niet altijd om de beste stem. Het totaalplaatje moet kloppen. In dat opzicht was ik tevreden over mijn prestatie”, klinkt het.

Tijdens de workshops stond coach Duncan Laurence erop dat Karista zich op haar gemak voelde. “Hij weet goed hoe stresssituaties te ontmijnen. En hij vond het belangrijk om mijn eigenheid te bewaren op het podium. Als ik terugkijk op de wedstrijd, denk ik dat ik er sterker ben uitgekomen. Niet alleen qua karakter, maar ook op muzikaal vlak. Op voorhand dacht ik niet ver te geraken, maar toen puntje bij paaltje kwam, voelde ik tot wat ik in staat was. Ik werd zelfzekerder. Ik ben verlegen en stil, maar op het podium smijt ik me omdat ik me in mijn element voel. Het podium is mijn tweede thuis.”

Gospel

De appel valt niet ver van de boom: in Karista’s familie is zingen dagelijkse kost. “Mijn moeder zong vroeger als backing vocal bij Will Tura en die zangmicrobe was besmettelijk. Heel ons gezin zingt in het koor van de kerk waarvan mijn vader pastoor is.”

Dat is de End Time Harvester International Ministries-kerk in Antwerpen. Elke zondag is er een dienst. “Op woensdag is er Bijbelstudie. Het geloof is voor mij belangrijk. Door mijn thuissituatie is gospelmuziek alomtegenwoordig en ook één van mijn favoriete genres.”

Karista weet dat de jeugd veel naar hiphop of r&b luistert. “Maar gospel evolueert mee met de tijd. Zo heb je ook r&b en soulnummers in een gospelkleedje.”

Single

De Antwerpse volgt Latijn aan het Onze-Lieve-Vrouw-College, maar stapt over naar humane wetenschappen. “Omdat ik interesse heb in hoe mensen denken, wat er omgaat in het brein. Latijn is een pittige richting en die examens in juni worden een uitdaging. Maar ik denk dat het me gaat lukken.”

Hoe ziet Karista de toekomst? “Als ik de kans krijg, wil ik verder in de muziek.” Zelf is ze fan van Chandler Moore. “Of Whitney Houston. Ik vond haar stemgeluid uniek.”

Aan de overwinning is een studiebeurs van 10.000 euro verbonden, en Karista mocht een eerste single opnemen, die na de finale uitkomt. “Een eigen versie van Shackles(praise you), de hit van Mary Mary, waarvoor mijn hulpcoach Remko Kühne de productie deed. Een lied over dat je niet altijd goed in je vel zit, maar dat je soms alles moet durven los te laten. Dat soort muziek maakt de mensen blij.”

Voor Karista was The Voice Kids indrukwekkend. “In het begin was ik bang van alles. Die interviews, zingen met die oortjes in … ik had dat allemaal nog nooit gedaan. Maar achteraf bekeken was dat zo leuk! En coach Duncan mag ik altijd bellen als ik tips nodig heb.”