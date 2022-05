Veiligheidsfunctionaris Steven McCraw kreeg een golf van boze vragen over zich heen. — © EPA-EFE

Er komt almaar meer kritiek op het politieoptreden in Uvalde. De beslissing om de school niet meteen te bestormen was “fout”, moeten de Texaanse autoriteiten toegeven. “We dachten dat er tijd was om de sleutels van de klaslokalen te gaan halen.”