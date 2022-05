Palestijnse tiener gedood in gevechten met Israëlisch leger op Westelijke Jordaanoever

Een vijftienjarige jongen is gedood bij een schermutseling met Israëlische soldaten nabij Bethlehem op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat hebben Palestijnse bronnen gemeld.

Een kogel trof de tiener in de nek, aldus het ministerie van Volksgezondheid in Ramallah. De jongen werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij bezweek.

Het Israëlische leger gaf nog geen commentaar.

Sinds maart zijn in Israël en op de Palestijnse gebieden tientallen mensen gedood in een nieuwe golf van geweld.