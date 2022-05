Hasselt

Google Street View bestaat vijftien jaar. Een unieke gelegenheid om terug te blikken op wat een van de populairste toepassingen van de techgigant heeft teweeggebracht. Van Times Square in New York tot een kolkende vulkaankrater. Onder de zeespiegel of in de ruimte. Er is weinig wat de camera’s van Street View nog niet hebben gefotografeerd.