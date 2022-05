Oud-leraar Tijs Vanneste dook terug in het onderwijs om te zien hoe erg het gesteld is: “Je ziet me kopje ondergaan”

Voor een gepatenteerde luierik – zíjn woorden – is Tijs Vanneste (42) bepaald ijverig. De tattoo-artiest/zanger-muzikant/tv-maker was in een van zijn vorige levens ook leraar. Ten behoeve van het nijpende lerarentekort in ’s lands scholen, en ook wel ter verstrooiing van kijkend Vlaanderen, ging hij tussen Kerstmis en Pasen opnieuw voor de klas staan. En hij maakte er een tv-programma van dat de VRT voor het gemak ‘Meneer Vanneste’ heeft genoemd.