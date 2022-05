Toon Ceyssens en Merel Knaepen Speler en Speelster van het Jaar op Limburg Basketbal Awards

Toon Ceyssens van Lommel werd door de clubs, coaches en pers gekozen tot Limburgs basketbalspeler van het Jaar. Merel Knaepen van Athenas Lummen is Speelster van het Jaar. De Limburg Basketbal Awards van het seizoen 2021-2022 werden uitgereikt in de gebouwen van Mediahuis in Hasselt.

Athenas Lummen kaapte drie awards weg, maar de drie winnaars verlaten de eersteklasser. Limburg United en Stevoort kaapten elk twee hoofdprijzen weg.

Bij de spelers in de hogere reeksen ging Toon Ceyssens zijn ploegmaat van volgend seizoen Jonas Delalieux vooraf. Beiden speelden een sterk seizoen. Toon Ceyssens vertrok na de uitschakeling in de play-offs meteen op vakantie, maar coach Ronnie McCollum nam de trofee voor hem in ontvangst.

Jaleesa Maes had bij de speelsters in de hogere reeksen het nadeel dat ze buiten de provincie speelde en moest het afleggen tegen Merel Knaepen, sterkhoudster van Athenas Lummen. Bij de coaches pakte Raymond Westphalen (Limburg United) zijn eerste Award. Zijn collega’s Robby Thoelen (Stevoort B), Philip Wolk (Athenas Lummen) en Mike Vanstiphout (Basket Zonhoven) mochten voor de derde keer in hun carrière op het podium.

Cyriel Coomans (76) mocht een Lifetime Achievement in ontvangst nemen. De Koerselnaar was als voorzitter van de KBBB, lid van het BOIC, voorzitter en ondervoorzitter van FIBA Europe heel belangrijk voor het Limburgse en Belgische basketbal.

()

vlnr Philip Wolk en Mario Cauberghe (Marlou Dranken) — © Sven Dillen

Coach dames (hogere reeksen)

1. Philip Wolk (Athenas Lummen)

2. Carrie Hendrix (Hasselt BT)

vlnr Raymond Westphalen, Ronnie McColum, Jef Vandekerkhof (architect -nburo) — © Sven Dillen

Coach heren (hogere reeksen)

1. Raymond Westphalen (Hubo Limburg United)

2. Ronnie McCollum (Croonen Lommel)

vlnr Mike Vanstiphout, Jef Vandekerkhof (architect-nburo) — © Sven Dillen

Coach dames (1ste provinciaal)

1. Mike Vanstiphout (Basket Zonhoven)

2. Pascal Angillis (Femina Habac)

vlnr Robby Thoelen, Marcel Moermans (VZW Sport Pro) — © Sven Dillen

Coach heren (1ste provinciaal)

1. Robby Thoelen (Stevoort)

2. Lamont Randolph (Bree Basket)

vlnr Merel Knaepen, Jaleesa Maes, Lisa Gielen, Jef Vandekerkhof (archtect-nburo) — © Sven Dillen

Speelster (hogere reeksen)

1. Merel Knaepen (Athenas Lummen)

2. Jaleesa Maes (Panters Luik)

3. Lisa Gielen (Basket Houthalen)

vlnr Luna Bogaerts, Julie Reynders, Marie Rutten, Mario Cauberghe (Marlou Dranken) — © Sven Dillen

Speelster (1ste provinciaal)

1. Luna Bogaerts (Femina Habac)

2. Julie Reynders (Union Leopoldsburg)

3. Marie Rutten (Basket Houthalen B)

vlnr Ronnie McCollum, Jonas Delalieux, Agnes Wirix, Raf Comans (HBvL) — © Sven Dillen

Speler (hogere reeksen)

1. Toon Ceyssens (Croonen Lommel)

2. Jonas Delalieux (Hubo Limburg United)

3. Mathijs Wirix (Stevoort)

vlnr Wendy Stevens, Jelle Piccard, Thomas Dreesen, Jef Vandekerkhof (architect-nburo) — © Sven Dillen

Speler (1ste provinciaal)

1. Wim Vandenweyer (Union Leopoldsburg)

2. Jelle Piccard (Nieuwerkerken)

3. Thomas Dreesen (Bree Basket)

vlnr Ferre Vanderhoydonck, Jules Bouts, Raf Comans (HBvL) — © Sven Dillen

Belofte heren -21 (hogere reeksen)

1. Ferre Vanderhoydonck (Hubo Limburg United)

2. Jules Bouts (Croonen Lommel)

vlnr Yousef Ben Ayad, Mladen Houben, George Cauberghe (VZW Sport Pro) — © Sven Dillen

Belofte heren -21 (1ste provinciaal)

1. Yousef Ben Ayad (Stevoort)

2. Mladen Houben (Zolder)

vlnr Renée Denys, Emma Verbeeck, Guy Volders (HBvL) — © Sven Dillen

Belofte dames -18 (hogere reeksen)

1. Renée Denys (Athenas Lummen)

2. Emma Verbeeck (Hasselt BT)

vlnr Cyriel Coomans, Marcel Moermans (VZW Sport Pro) — © Sven Dillen

Lifetime Achievement

Cyriel Coomans