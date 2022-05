Ook clubs zijn eruit: Wouter Vrancken nieuwe trainer van KRC Genk

Wouter Vrancken (43) verlaat KV Mechelen voor KRC Genk. Nadat de coach zelf al een akkoord had met Genk, bereikten vrijdag ook de clubs een overeenkomst. Zaterdag wordt alles in principe officieel gecommuniceerd, als de laatste handtekeningen op papier staan.

De financiële onderhandelingen op clubniveau sleepten enkele dagen aan. Onderwerp van discussie was de verbrekingsvergoeding van Vranckens contract voor onbepaalde duur bij KV Mechelen. Daarover werd vrijdag uiteindelijk een akkoord gevonden.

Vrancken was vier jaar lang coach in Mechelen, maar vond de tijd rijp om een stap hogerop te zetten. Hij trekt naar nu de club, waarvoor hij eerder ook als speler actief was. Vrancken neemt Kevin Van Dessel – eerder al beloftencoach bij KRC Genk - mee als assistent. Ook physical coach Glenn Vanryckeghem maakt waarschijnlijk de oversteek.

Vrancken volgt bij in Genk Bernd Storck op, met wie de samenwerking werd stopgezet. Hij wordt de nieuwe trainer van Eupen. Bij KV Mechelen zal Vrancken worden opgevolgd door de Nederlander Danny Buijs (Groningen), die al een poos in de wachtkamer zit.(mg/dvdb)